Michael Fassbender wirbt als Android für «Alien: Covenant»

Fünf Monate vor dem geplanten Kinostart von «Alien: Covenant» macht Michael Fassbender (39, «X-Men») für den Science-fiction-Film Werbung. Das Fox-Studio stellte ein Foto des deutsch-irischen Schauspielers in seiner Rolle als Android ins Netz.

Fassbender sitzt in einem weißen Anzug mit nackten Füßen an einem schwarzen Konzertflügel. In Ridley Scotts Science-Fiction-Saga, einer Fortsetzung von Scotts «Prometheus - Dunkle Zeichen» (2012), spielt er eine Doppelrolle als zwei menschenähnliche Roboter.

Im Rahmen der Werbekampagne hat das Studio in den letzten Tagen mehrere Fotos veröffentlicht, aber bisher noch keinen Video-Trailer. Fans drängen mit Twitter-Kommentaren seit einer Weile auf einen ersten Trailer.

Der Film, in dem auch James Franco, Noomi Rapace, Guy Pearce, Demián Bichir, Katherine Waterston und Danny McBride mitspielen, soll Mitte Mai in die Kinos kommen. Die Story dreht sich um das Raumschiff Covenant auf dem Weg zu einem entfernten Planeten mit tödlichen Gefahren. Fassbender ist zuvor in dem Action-Film «Assassin's Creed» zu sehen, der nach Weihnachten in die Kinos kommt.