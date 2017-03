?«Let's Dance»: Chiara Ohoven scheidet aus

Runde zwei der RTL-Show «Let's Dance» bedeutete für das Societygirl und die ?Modedesignerin Chiara Ohoven das Aus: Mit ihrem Tanzpartner, dem Profi Vadim Garbuzov ??(29), schied die 31-Jährige am Freitagabend aus der RTL-Show aus.

Am kommenden Freitag sind ?noch zwölf Tanzpaare in der Show zu Gast, in der es für die prominenten Kandidaten darum ?geht, sich zusammen mit einem geschulten Tanzlehrer gegen die Konkurrenz durchzusetzen.?







?Ohoven, Tochter von Charitylady Ute Ohoven, hatte zusammen mit ihrem Partner zum Thema 80er Jahre einen Cha Cha Cha aufs Parkett gelegt: Sie tanzten den Titel «Holiday» nach ?Madonna. Bereits nach der Jurywertung lagen die beiden mit zehn Punkten auf dem letzten Platz. ?Auch nach dem Telefon- und SMS-Votum des Publikums stand fest: Ohoven und Garbuzov ?mussten den Wettbewerb verlassen. Dennoch bekundete Ohoven: «Tanzen macht mir unglaublich ?viel Spaß. Ich genieße es. Das war eine wunderbare Erfahrung.»?