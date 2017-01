Lars Eidinger glaubt nicht an Geister

Der deutsche Schauspieler Lars Eidinger ist nicht abergläubisch. Er glaube nicht an fliegende Tassen und spukende Geister, sagte Eidinger in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube aber an eine Form von Spiritualität», erzählte der 40-Jährige.

Eidinger spielt in dem Kinofilm «Personal Shopper» des Franzosen Olivier Assayas mit. Das Drama erzählt die Geschichte einer Mode-Kaufberaterin in Paris, die versucht, mit dem Geist ihres verstorbenen Bruders in Kontakt zu treten. Eidinger verkörpert darin einen Journalisten und den Liebhaber einer Top-Designerin. In der Hauptrolle ist die US-Amerikanerin Kristen Stewart («Twilight») zu sehen.

Der Film kommt nächste Woche Donnerstag in die Kinos. Eidinger und Stewart drehten beide bereits «Die Wolken von Sils Maria» mit Regisseur Assayas.