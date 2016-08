Ken Duken ist selten lange online

«Ich muss mich entscheiden, ob ich die Technik benutze, oder ob die Technik irgendwann mich benutzt», sagte Duken der «Bild»-Zeitung. Daher versuche er, sich feste Zeiten zu verordnen, in denen er zum Smartphone greift. «Morgens und abends jeweils eine halbe Stunde reichen mir meistens.»

Bei der Erziehung seines Sohnes ist er nicht so streng: «Ich versuche, als Vater bestimmte Dinge wie Fernsehen oder Internet gar nicht so sehr zu einem großen Thema zu machen», sagte er der Zeitung. «Wenn man Kindern die Nutzung fest einteilt, nimmt man ihnen die Möglichkeit, ein natürliches Maß zu finden. Und generell finde ich es sowieso wichtiger, was man den Kindern vorlebt.»