John Mayer trauert in Song Katy Perry nach

Rund drei Jahre nach ihrer Trennung hat Sänger John Mayer (39) seiner Kollegin Katy Perry (32) einen Song gewidmet. In der Ballade «Still Feel Like Your Man» (auf Deutsch: «Ich fühle mich immer noch als dein Mann») singt er über die Liebe zur Ex-Partnerin.

Um wen es sich dabei handelt, verriet Mayer jetzt in einem Interview: «An wen sollte ich dabei sonst gedacht haben?», sagte er, auf Perry angesprochen, der «New York Times». «Es ist ein Beleg für den Fakt, dass ich in den vergangenen fünf, sechs Jahren nicht viele Menschen gedatet habe. Das war meine einzige Beziehung.»

Die beiden US-Musiker führten einige Jahre eine turbulente Beziehung, bevor sie sich 2014 endgültig trennten. «Es gab Zeiten, da habe ich geweint und ich dachte: 'Es geht hier nicht um eine On-Off-Beziehung. Das ist etwas Tiefgründigeres'», sagte Mayer. Er nutze zwar momentan eine Dating-App, aber: «Es ist viel Gequatsche. Es gibt nur wenige Leute, die sich wirklich treffen.»

Das neue Album des Sängers und Gitarristen («Your Body Is A Wonderland») erscheint am 14. April und heißt «The Search for Everything».