Helge Schneider nimmt Paul-Lincke-Ring entgegen

Helge Schneider erhält heute den Paul-Lincke-Ring 2016 der Stadt Goslar. Der Allround-Künstler nimmt die Auszeichnung während einer Feierstunde in Goslar-Hahnenklee entgegen.

Schneider beweise als «Musiker, Poet, Humorist, Kabarettist, Schauspieler, Regisseur, Schriftsteller und Quatschmacher» seit Jahrzehnten, «dass Witz und Weisheit eng verwandt sind», begründete die Jury ihre Entscheidung.

Die Auszeichnung erinnert an den Komponisten Paul Lincke (1866-1946, «Berliner Luft»), der seinen Lebensabend im Harz verbracht hatte und in Goslar-Hahnenklee beigesetzt wurde. Der Ring wird an Künstler verliehen, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik verdient gemacht haben.