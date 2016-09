Football und Mauerstück: Reagan-Nachlass wird versteigert

Mit verschiedenen Rottönen sind kunstvoll zwei große «R» in das rechteckige Kissen gestickt. RR, Ronald Reagan.

«Dieses Kissen lag immer in Nancy Regans Lieblingssessel in der Bibliothek», sagt Richard Nelson vom Auktionshaus Christie's. «Es stammt von dem berühmten Innenarchitekten Ted Graber, es war sein Geschenk zum 70. Geburtstag von Ronald Reagan 1981. Alle in Hollywood haben damals wie verrückt gestickt.»

Nach dem Tod von Nancy Reagan im vergangenen März - rund zwölf Jahre nach ihrem Mann - wird der Nachlass des Paares ab diesem Mittwoch (21. September) in New York versteigert. Rund zwei Millionen Dollar (etwa 1,8 Mio Euro) erhofft sich Christie's von der mehrtägigen Auktion, deren Erlös größtenteils der Stiftung des früheren US-Präsidenten zugutekommen soll. Die 700 Stücke, die teils online, teils live versteigert werden, werden Schätzungen des Auktionshauses zufolge jeweils zwischen 1000 und 50 000 Dollar einbringen. Für das «RR»-Kissen erhofft sich Christie's bis zu 1500 Dollar.

Teuerstes Stück wird wohl eine Goldkette mit Löwenanhänger werden, die das Auktionshaus auf bis zu 50 000 Dollar schätzt. Die passenden Ohrringe könnten bis zu 20 000 Dollar einbringen. Die Kette kann auseinandergenommen und dann entweder als zwei kürzere Ketten oder vier Armbänder getragen werden. «Das ist wirklich ein wunderschönes Stück», sagt Gemma Sudlow von Christie's. «Und es zeigt, wie praktisch die First Lady veranlagt war. Sie konnte diese Kette auf viele Arten und Weisen tragen und hat sie deshalb gerne auf Auslandsreisen mit vielen offiziellen Staatsbesuchen mitgenommen.»

Die Auktionsstücke sind betont privat - Schmuck, Servietten, Handtaschen, Geschenke von prominenten Freunden, Einrichtungsgegenstände, Dekorationsstücke, Geschirr. «95 Prozent davon war mit den beiden acht Jahre lang im Weißen Haus», sagt der Christie's-Experte Nelson. «Einige Stücke hat Nancy von ihrer Familie geerbt, viele haben sie ihre ganze Ehe lang begleitet.»

Nach dem Ende von Reagans Präsidentschaft 1989 zog das Paar zurück nach Kalifornien und nahm seine Einrichtung mit. Nancy Reagan sammelte fleißig weiter Porzellan, hauptsächlich Adler und Elefanten. «Alle ihre Freundinnen sammelten Porzellan, also tat sie das auch. Und für ein Republikaner-Paar war es nur passend, überall Elefanten herumstehen zu haben - schließlich sind sie das Symboltier der Partei.»

Vom früheren US-Präsidenten sind einige Kritzeleien, seine Cowboystiefel mit Präsidentensiegel und ein Football dabei - aber nur wenige Stücke, die an sein politisches Wirken erinnern.

Bis auf ein signiertes Stück der Berliner Mauer. Auf dem etwa 60 Zentimeter langen, 30 Zentimeter hohen und 5 Zentimeter dicken Mauerstück, das fast neun Kilogramm wiegt, ist buntes Graffiti zu sehen. Reagan hatte im Juni 1987 den damaligen Kremlchef Michail Gorbatschow bei einer berühmt gewordenen Rede in Berlin aufgefordert, die Mauer abzureißen.