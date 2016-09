Fatih Akin will «Tatort» mit Til Schweiger drehen

Der Filmemacher Fatih Akin (43) kann sich vorstellen, für zwei «Tatort»-Folgen die Regie zu übernehmen - mit prominenten Ermittlern. «Ich würde gerne einen "Tatort" mit Sibel Kekilli drehen. Und einen mit Til Schweiger», sagte der Berlinale-Gewinner von 2004 dem «Hamburger Abendblatt» (Montag).

«Vielleicht würde es ganz schnell knallen, aber auf diesen clash of egos hätte ich Bock. Wäre eine Herausforderung.» Schweiger tritt als Kommissar Nick Tschiller in Hamburg auf, Kekilli als Kommissarin Sarah Brandt in Kiel.

Am Donnerstag startet Akins neuer Film «Tschick» in den Kinos - eine Roadmovie-Verfilmung des Bestsellers von Wolfgang Herrndorf. Auf ein gutes Angebot aus Hollywood warte er dagegen «schon seit Jahren», sagte der 43-Jährige («Gegen die Wand», «Soul Kitchen»). «Seit "Auf der anderen Seite" habe ich einen Agenten in den USA, aber was ich bisher angeboten bekam, war entweder Stuss oder eben nicht meins.»

Der Film «Auf der anderen Seite» erschien bereits vor neun Jahren.