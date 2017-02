Dev Patel hatte Angst vor Dreharbeiten mit Nicole Kidman

Der Oscar-nominierte Schauspieler Dev Patel (26) ist vor dem Dreh mit Nicole Kidmann (49) für den Film «Lion» mächtig nervös gewesen. «Die Vorstellung, mit ihr zu drehen, hat mir echt Angst gemacht», sagte der Brite dem Magazin «Joy».

«Ich bin ja nur dieser Typ aus einem Londoner Vorort. Aber Sie: WHOA, ein echter Superstar! Jetzt weiß ich, dass sie noch dazu wahnsinnig nett ist.»

«Lion» erzählt die wahre Geschichte Saroo Brierleys (Patel), der als kleiner Junge von einem australischen Ehepaar (Kidman und David Wenham) adoptiert wird und sich über 20 Jahre später in Indien auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter macht.

Patel und Kidman sind jeweils für einen Nebendarsteller-Oscar nominiert, das Drama hat Chancen, als bester Film gekürt zu werden. Die Verleihung der US-Filmpreise findet am 26. Februar in Los Angeles statt, drei Tage zuvor startet der Film in Deutschland.