Daniel Brühl will als Vater seine Arbeit «besser dosieren»

Der Schauspieler und werdende Vater Daniel Brühl (38) will sich viel Zeit für sein Kind nehmen. «Wir bekommen ein Kind, und ich will das alles unbedingt miterleben», sagte Brühl («Good Bye, Lenin!») der «Gala».

«Natürlich höre ich jetzt nicht auf zu arbeiten, ich bin ja ein rastloser Typ. Ich werde es nur von nun an besser dosieren.» Mit seiner Freundin Felicitas Rombold und dem gemeinsamen Nachwuchs will Brühl längere Zeit ins Ausland gehen. «Wir haben die Idee, Ende nächsten Jahres noch mal für ein Jahr wegzugehen.» Der Schauspieler plant zudem, eine zweite Bar in Berlin zu eröffnen.