Betty White wäre gern wieder ein «Golden Girl»

Die US-Schauspielerin Betty White hat sich zu ihrem 95. Geburtstag eine Neuauflage ihrer Erfolgsserie «Golden Girls» gewünscht. «Ich würde das gerne machen», sagte White, die am Dienstag 95 Jahre alt wurde, dem Online-Portal Yahoo.

Die Sitcom «Golden Girls» über vier ältere Damen in einer Wohngemeinschaft hatte White in den 80er und 90er Jahren weltbekannt gemacht. Sie spielte damals die naive Witwe Rose Nylund.

Für neue Folgen bräuchte die 95-Jährige allerdings neue Mitbewohnerinnen. Denn sie ist die letzte Überlebende des Quartetts. Filmmutter «Sophia» (Estelle Getty) starb 2008, kurz vor ihrem 85. Geburtstag. «Dorothy» (Beatrice Arthur) starb ein Jahr später mit 86 und «Blanche» (Rue McClanahan) wiederum ein Jahr später mit 76.

«Ich bin einfach nur dankbar, dass die Menschen all diese Jahre so freundlich zu mir waren. Die Tatsache, dass ich noch arbeite, dafür bin ich am dankbarsten, dass mir immer noch Jobs angeboten werden», sagte White. Gesundheitlich gehe es ihr sehr gut. «Ich bin das glücklichste alte Frauenzimmer auf zwei Beinen.»

Die 1922 im US-Bundesstaat Illinois geborene White arbeitet seit rund 75 Jahren im Film- und Fernsehbusiness und schaffte es damit auch ins Guinnessbuch der Rekorde.