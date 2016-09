Amanda Seyfried hat sich verlobt

Die US-Schauspielerin Amanda Seyfried (30, «Mamma Mia!») ist verlobt. Beim zukünftigen Bräutigam handele es sich um ihren Kollegen Thomas Sadoski (40, «The Newsroom»), sagte ein Sprecher Seyfrieds dem US-Magazin «People».

Die beiden hatten sich voriges Jahr in New York bei der Musical-Produktion «The Way We Get By» kennengelernt. Für Seyfried würde es die erste Ehe, der zehn Jahre ältere Sadoski war schon einmal verheiratet.