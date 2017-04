Adel Tawil mag sich selbst nicht sprechen hören

Fans lieben seine sanfte Stimme, die kann Sänger Adel Tawil selbst aber oft nicht hören. Zum Beispiel, wenn er in Interviews spricht.

Das sei ein «absoluter Alptraum, ganz schlimm», sagte der 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. So habe er sich kürzlich einen Fernsehauftritt im Internet angeschaut, aber nur musikalisch, «ich habe direkt ausgemacht, als es in den Talk ging. Ich höre mich einfach nicht gerne reden.»

Das tue er zwar gerne und viel, sagt Tawil lachend, er wolle sich aber nicht dabei sehen. Zu Boyband-Zeiten sei das auch bei der Musik so gewesen. «Als ich früher Englisch gesungen habe, habe ich meine Stimme gehasst», so der Musiker aus Berlin. Mit dem Umstieg auf Deutsch habe er sich auf einmal selbst geglaubt. Daher sei es heute okay, wenn er sich singen höre. Von Berufs wegen kommt er auch nicht drumherum.»