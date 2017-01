Zurück in die Zukunft? Aldi verkauft Plattenspieler

Ab dem 26. Januar 2017 werden einige Kunden von Aldi Nord wohl ihren Augen nicht trauen. Dann stellt der Discounter-Riese ein eigentlich tot geglaubtes Gerät in seine Regale: einen Plattenspieler - und das im Zeitalter von Spotify und Co. Das Medion-Gerät kann nicht nur Platten abspielen, sondern diese gleichzeitig auch digitalisieren - und diese Funktion steht bei dem Hifi-Digital-Gimmick natürlich auch im Vordergrund. Auch die gute, alte Kassette kann damit direkt auf einen USB-Stick in ein MP3-Format umgewandelt werden. Das Hightech-Gerät im Old-School-Kleid kostet im Übrigen nur 50 Euro.

Doch Vorsicht: Für echte Liebhaber, die sich zu einem guten Glas Wein alte Schallplatten-Hits gönnen möchten, ist dieses Angebot eher nichts. Zwar kann mit dem Medion Life E69216 auch nur gehört werden, doch für wirkliche Fans ist das Gerät aus Qualitätsgründen kaum geeignet. Der Preis für Profi-Geräte ist deutlich höher: Der Kultplattenspieler 1210er von Technics etwa, der sich auch zum Scratchen oder auch Deejaying eignet, kostet neu mehr als 1.000 Euro. Dennoch kann die Anschaffung des günstigen Aldi-Pendants Sinn machen: Vielleicht wird dann ja Opas Plattensammlung doch noch einmal aus dem Keller geholt...