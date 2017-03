Zum Tod von Christine Kaufmann: Ihr Management ist "tief erschüttert"

Schauspielerin Christine Kaufmann ist in der Nacht auf Dienstag "in München, im Kreise ihrer Familie", verstorben, wie ihr Management der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte. Sie wurde 72 Jahre alt. "Tief erschüttert und voller Trauer müssen wir Abschied nehmen von unserer geliebten Christine Kaufmann, unserer Freundin und beruflichen Partnerin", heißt es in dem Statement der Medusa International GmbH.

In der rührenden Nachricht wird zudem an Christine Kaufmann als "eine einzigartige und wundervolle Frau, ein äußerst warmherziger Mensch mit einer alterslosen Lebenslust" erinnert. "Ihre unzähligen Lebensweisheiten, ihre poetische Art und ihre grenzenlose Toleranz und Liebe für Menschen machen sie unvergessen." Und auch die Familie bezieht das Management mit ein: "Sie liebte ihre Familie, war eine zuverlässige Freundin und verzauberte alle mit ihrem einzigartigen Charme, Humor und Lebensfreude."

"Ihr Tod kommt völlig überraschend"

Demnach war der Tod der Künstlerin nicht nur für Außenstehende unerwartet: "Ihr Tod kommt völlig überraschend und sie wurde mitten aus ihrer Arbeit und ihrer enormen Schaffenskraft gerissen", schreibt das Management weiter. Die Arbeit an ihrem nächsten Buch, "Liebesgeschichten - Anekdoten aus dem 20. Jahrhundert" (Verlag Attenkofer) soll sie gerade "mit enormer Disziplin und Freude" beendet haben. Auf die "geplanten Foto- und Pressetermine und Begegnungen mit ihren Fans, von denen sie über viele Jahre geschätzt und verehrt wurde", habe sie sich gefreut.

"Es war uns eine sehr große Ehre und Bereicherung, dass wir ihr begegnen durften. Christine Kaufmann hinterlässt eine große Lücke in unserem Herzen", schließt die Nachricht.