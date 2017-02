Zum "Let's Dance"-Auftakt: Sylvie Meis als sexy Aerobic-Tänzerin

Ist Sylvie Meis (38) etwa im Faschingsfieber? Beim Anblick ihres neuesten Instagram-Fotos könnte man das vermuten. Doch in Wahrheit versteckt sich hinter ihrem Kostüm als sexy Aerobic-Tänzerin die Vorfreude auf die neue Staffel "Let's Dance", bei der Meis wieder als Moderatorin mitwirkt. "Ich wollte schon immer mal eine Aerobic-Lehrerin sein. Ich warte auf meine heißen Girls Vanessa Mai, Ann-Kathrin Brömmel, Sarah Latton und Kathrin Menzinger", kommentierte sie ein Foto, das sie in einem neonpinken Body samt bunter Stulpen und weißen Turnschuhen zeigt.

Doch nicht nur die Moderatorin hat sich zum Auftakt in ein sexy Gymnastik-Outfit geschmissen, auch die restlichen Mädels haben sich als Aerobic-Tänzerinnen verkleidet, wie ein kurzes Instagram-Video belegt.

"Let's Get Physical"

Für ein kleines Madonna-Déja-vu sorgt passend dazu ein weiterer Clip auf Instagram, in dem Meis im Aerobic-Outfit mithilfe von zwei kleinen silbernen Hanteln ihre Fitness trainiert. Dazu zitiert die "Let's Dance"-Moderatorin den Refrain aus Olivia Newton-Johns Hit "Physical": "Let's Get Physical... physical. Heute heißt es wieder Showtime!!! Wir starten mit der zehnten Staffel 'Let's Dance'", wirbt die 38-Jährige für die Jubiläumsausgabe der Tanzshow.

Die große Kennenlernshow "Let's Dance - Wer tanzt mit wem?" wird am heutigen Freitag um 20:15 Uhr live auf RTL ausgestrahlt. Dann wird auch bekanntgegeben, welche Paare in dieser Staffel zusammen tanzen. Die eigentliche Tanz-Show startet dann am 17. März.