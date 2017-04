"Zu guter Letzt": Shirley MacLaine dreht als Kratzbürste auf

Schauspielerin Shirley MacLaine (82, "Zeit der Zärtlichkeit" ) zählt zu den ganz Großen in Hollywood. Seit gut 60 Jahren steht sie vor der Kamera und hat in ihrer Karriere zahlreiche Preise abgestaubt, darunter auch den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin". Doch die Traumfabrik hat Probleme damit, gute Rollen für ältere Semester zu kreieren. Shirley MachLaine war zwar nie weg, aber in "Zu guter Letzt", der am 13. April in den deutschen Kinos anläuft, glänzt sie einmal mehr in einer Hauptrolle.

Darum geht's

Die einst erfolgreiche Geschäftsfrau Harriet Lauler (Shirley MacLaine) hat jeden Aspekt ihres Ruhestands bis ins letzte Detail geplant. Daher soll die junge Journalistin Anne (Amanda Seyfried) ihren Nachruf schon zu Harriets Lebzeiten verfassen, stößt aber schon bald auf ein gravierendes Problem: Niemand hat ein gutes Wort für Harriet übrig. Wie soll da ein liebenswertes Porträt entstehen? Die kratzbürstige alte Dame will daher ihre Biografie noch einmal aktiv umschreiben. Dazu muss sie sich unter anderem mit ihrer Tochter (Anne Heche) versöhnen. So unternehmen Harriet und Anne eine Reise, die alles verändern soll...

Ein starkes Trio



Amanda Seyfried, Shirley MacLaine und AnnJewel Lee Dixon haben sich gesucht und gefunden

Foto:TOBIS Film GmbH

Shirley MacLaine ist die dickköpfige, kontrollsüchtige und gradlinige Kratzbürste wie auf den Leib geschnitten. Harriet Lauler sagt, was sie denkt. Sie war ihr ganzes Leben lang zielstrebig und unnachgiebig, um sich in einer Männerdomäne als Geschäftsfrau behaupten zu können. Zwar ahnt der Zuschauer schon früh, dass hinter der rauen Fassade eine lebenslustige, pfiffige Dame steckt, doch erst im Lauf des Films verliebt man sich mehr und mehr in sie.

Als ideale Szenenpartnerin bekommt MacLaine Unterstützung von Amanda Seyfried (31, "Das Leuchten der Stille" ), der man beim Flirten mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski (40, "Der große Trip - Wild" ) zusehen kann. Es ist der erste gemeinsame Film des Paares. Sie haben erst vor Kurzem geheiratet und ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Die Chemie vor der Kamera ist unverkennbar, so dass man sich fragt, wie viel davon überhaupt geschauspielert war.

Doch nicht nur Seyfried tritt als Gegenpart zu MacLaine auf: Die junge AnnJewel Lee Dixon alias Brenda sorgt als freches Mädchen für jede Menge flotte Sprüche. Als Trio im Alltag, auf einem Roadtrip und beim Schwimmen unter dem Sternenhimmel sind sie unschlagbar.

"Zu guter Letzt" dreht sich um einige große Fragen des Lebens. Ist man allein im Alter glücklich? Wie will man in Erinnerung bleiben, wenn man gestorben ist? Sind alle Konflikte gelöst? Hinterlässt man etwas Gutes? Hat man alles erledigt? Sind alle Wünsche erfüllt worden und Pläne aufgegangen? Antworten liefert der Film nicht auf alle Fragen. Einiges bleibt ungeklärt, was wohl auch in der Realität der Fall ist.

Fazit



"Zu guter Letzt" ist der erste gemeinsame Film von Amanda Seyfried und ihrem Mann Thomas Sadoski

Foto:TOBIS Film GmbH

"Zu guter Letzt" schwankt zwischen Komödie und Drama. Es gibt eine Menge zu lachen, aber auch einiges zum Nachdenken. Die ein oder andere Träne dürfte ebenso verdrückt werden. Die Message ist simple: Es ist nie zu spät, etwas im Leben zu ändern. Und Shirley MacLaine sieht man nach wie vor einfach gerne dabei zu, wie sie auf der Leinwand ihr Ding durchzieht.