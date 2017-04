Zoe Saldana: So reagieren ihre Söhne auf die grüne Mama

Die Hüter der Galaxie kehren am 27. April in die deutschen Kinos zurück. Alle Marvel-Fans warten gespannt auf die Fortsetzung von "Guardians of the Galaxy" aus dem Jahr 2014. Schauspielerin Zoe Saldana (38, "Star Trek Beyond" ) schlüpft erneut in ihre Rolle als Gamora. Und wie finden ihre zweijährigen Zwillingssöhne Cy und Bowie das grüne Ganzkörper-Make-up ihrer berühmten Mama? "Sie hatten damit überhaupt kein Problem", erzählt Saldana am Set von "Guardians of the Galaxy Vol. 2" der Nachrichtenagentur spot on news.

Unverhofft kommt oft

Die Schauspielerin und ihr Ehemann Marco Perego (38) wollten die Zwillinge langsam an das andersartige Aussehen ihrer Mutter heranführen. "Wir hatten uns einen Plan zurechtgelegt, wie wir es angehen würden. Wir wollten sie nach und nach daran gewöhnen", so Saldana. Doch es kam alles ganz anders. Ihre Kids haben sie gleich in voller Gamora-Montur zu sehen bekommen. Die 38-Jährige seufzt und zuckt mit den Schultern. "Sie wussten, dass ich es bin und haben sofort 'Mami, Mami' gerufen. Sie haben ganz vorsichtig meine Hand genommen, sie herumgedreht, meine Haare überprüft und mich berührt", erinnert sich Saldana.

Dafür müssen sich ihre Jungs erst an eine andere Sache gewöhnen: "Es fällt ihnen schwer, zu verstehen, warum so viele Leute um mich herum sind. Das wird eine Weile dauern, bis sie sich daran gewöhnen. Aber sie mögen und genießen es." Mittlerweile ist Zoe Saldana dreifache Mutter. Im Februar 2017 stellte sie auf Instagram ihren dritten Sohn Zen vor. Mit dem Künstler Marco Perego ist sie seit 2013 verheiratet.