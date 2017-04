Zoë Kravitz: Auch bei ihr sind die Haare ab

Bei den Promis heißt es im Moment offenbar: je kürzer, desto besser. Zumindest, was die Frisuren angeht. Schauspielerin Kristen Stewart (26, "Personal Shopper" ) präsentierte sich zuletzt mit extrem kurzen, platinblonden Haaren. Jetzt zieht ihre Kollegin Zoë Kravitz (28) nach.

Die "Big Little Lies"-Darstellerin zeigte auf Instagram erst ein Bild, auf dem wohl Teile ihrer ehemaligen Haarpracht auf dem Badezimmerboden zu sehen sind und schrieb dazu: "Oh shit: Teil 1". Dann folgte "Teil 2": Ein Selfie, auf dem die Schauspielerin mit ihrem neuen blonden Pixie-Cut zu sehen ist. Verantwortlich dafür waren offenbar die Stylisten Nikki Elms und Daniel Moon. Den Fans der Tochter von Musiker Lenny Kravitz (52, "Fly Away") scheint der neue Look zu gefallen: Mehr als 175.000 Likes hat der Post bereits.