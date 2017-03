Ziehen Prinz Harry und Meghan Markle in den Kensington Palast?

Wohnt Meghan Markle (35, "Suits" ) bald gemeinsam mit Prinz Harry (32) im Kensington Palast? Glaubt man einem Bericht der britischen Zeitung "Daily Mail", soll die US-amerikanische Schauspielerin bereits in Kürze zu ihrem Freund Prinz Harry ziehen. Im berühmten Kensington Palast der Königsfamilie in London wird angeblich derzeit ein großes Apartment hergerichtet und umgebaut. Prinz Harry wohnt bereits seit Längerem auf dem Anwesen, allerdings in einer wesentlich kleineren Wohnung.

Ein Insider will wissen, dass Prinz Harry regelmäßig bei den Bauarbeiten vorbei schaut und offenbar auch darauf drängt, dass seine neuen Gemächer bald fertig gestellt werden: "Er scheint es ziemlich eilig zu haben, mit Meghan zusammenzuziehen." Die Schauspielerin besuchte ihren Partner bereits mehrmals im Kensington Palast und soll ebenso darauf brennen, mit ihrem Prinzen in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen - um dann schnellstmöglich eine Familie zu gründen?