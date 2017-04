Zeigt Shay Mitchell hier den nächsten Festivaltrend?

Der Einhorn-Trend kennt keine Grenzen! Auch die Promis sind ganz verrückt nach dem zauberhaften Fabeltier. "Pretty Little Liars" -Star Shay Mitchell (29) entwickelte jetzt sogar ein eigenes Einhorn-Make-up. Und überraschenderweise sieht der bunte Look nicht verrückt, sondern ziemlich stylisch aus. Mit den vielen Farben und Glitzer-Elementen genau das Richtige für die kommende Festival-Saison.

Statt sich das Einhorn in Plastikform auf den Kopf zu setzen, malte sich die Schauspielerin das Tier ins Gesicht. Und das in einer leicht abstrakten Version, bestehend aus fünf weißen Punkten, die eine Linie ergeben. Dazu schminkte sie ihre Augen in Regenbogenfarben und färbte ihre Haare teilweise pink.

Damit alle Einhorn-Fans den außergewöhnlichen Look nachschminken können, hat Mitchell ein ausführliches Video-Tutorial auf Youtube gestellt. Und wer dieses Jahr auf kein Festival geht, kann sich das Einhorn-Make-up ja schon einmal für Karneval vormerken!