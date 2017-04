Wow! Irina Shayk postet erstes Bikini-Selfie nach der Geburt

Wenn man Irina Shayks (31) neuestes Instagram-Foto sieht, kann man es kaum glauben. Das schöne Model brachte vor wenigen Wochen tatsächlich ihr erstes Kind zur Welt - ein Mädchen mit dem Namen Lea. Jetzt räkelt sich die 31-Jährige schon wieder im knappen Bikini auf einer Luftmatratze und zeigt ihren durchtrainierten Body - ein echtes Statement.

In den letzten Monaten postete Shayk so gut wie keine aktuellen Bilder. Und wenn, dann nur mit gut verstecktem Bauch. Bis zuletzt versuchte sie, ihre Schwangerschaft geheim zu halten. Dass dieser Schnappschuss nicht aus dem Archiv kommt, zeigt Shayk mit dem darunter gesetzten Hashtag. Dort steht #currentsituation, also aktuelle Situation.

Bald ein Baby-Foto?

Shayk ist also wieder zurück, mit alter Supermodel-Figur und offensichtlich ganz entspannt. Ob sich Papa Bradley Cooper (42, "Silver Linings" ) wohl um den gemeinsamen Nachwuchs kümmert, während die frischgebackene Mama am Pool relaxt? Wir können nur hoffen, dass es bald noch mehr neue Fotos von Shayk geben wird, das nächste vielleicht sogar mit Baby!