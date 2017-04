Witzige Baby-News: Jason Biggs wird erneut Papa

Im Februar 2014 hat Jenny Mollen (37) einen Jungen zur Welt gebracht. Jetzt haben die Schauspielerin und ihr Mann Jason Biggs (38, "American Pie" ) auf Instagram verkündet, dass das zweite Baby auf dem Weg ist. Auf dem witzigen Bild, das die Ankündigung begleitet, hat Jason Biggs einen Nasensauger in der Nase. Das Ende eines damit verbundenen Röhrchens hat Mollen im Mund. "Meinem Sohn habe ich gesagt, dass so Babys gemacht werden", scherzt Mollen.

Biggs und Mollen sind bereits seit April 2008 verheiratet. Wie bei ihrem Söhnchen dürften die beiden mächtig stolz sein und sich schon kräftig auf Baby Nummer zwei freuen. "Als ich Sid das erste Mal gesehen habe, war ich überwältigt. Es war sehr emotional, ich habe geweint", erklärte Biggs im Sommer 2014 dem US-Magazin "People". Mollen fügte an: "Sofort nach der Geburt von Sid war alles was ich noch wollte bei ihm zu sein." Schon damals scheute sie den Moment, an dem ihr Sohn einmal erwachsen sei und ausziehen wolle: "Es ist seltsam darüber nachzudenken, dass er eines Tages nicht mehr bei mir leben will."