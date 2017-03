Wird Barack Obama zum Comedy-Star?

Barack Obama war selbst während seiner Amtszeit als US-Präsident gerne mal für einen Spaß zu haben. Das hat sich offenbar auch auf seine Mitarbeiter im Weißen Haus übertragen. Zumindest scheint es dort recht humorvoll zugegangen zu sein. Denn wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtet, ist über das Weiße Haus unter Obamas Leitung eine Komödie geplant.

Demnach hat sich das Filmstudio Universal Pictures die Rechte für "From the Corner of the Oval" gesichert. Dabei handelt es sich um ein noch nicht veröffentlichtes Buch von Beck Dorey-Stein, einer ehemaligen Stenografin aus dem Amtssitz des US-Präsidenten. Mit Michael Sugar, der das Oscar-prämierte Drama "Spotlight" produziert hat, steht angeblich auch bereits ein Produzent fest.

Das Buch, das 2018 erscheinen soll, gebe allerdings keinen Blick in die Arbeitsabläufe der Obama-Administration, sondern fokussiere sich vielmehr auf die Beziehungen zwischen den einzelnen Angestellten im Weißen Haus.