Will sich Sophia Thomalla ihre Tattoos entfernen lassen?

Sophia Thomalla (27, "Da muss Mann durch" ) ist immer für eine Überraschung gut. Zuletzt sorgte sie für Aufsehen, weil sie ihre Brüste von Körbchengröße D auf B verkleinern ließ. Das sei beim Sport angenehmer und sie könne nun auch besser schlafen, erklärte Thomalla den Schönheitseingriff vor einigen Wochen. Nun gibt sie ihren knapp 590.000 Followern auf Instagram erneut ein Rätsel auf. Auf einem Foto zeigt sich die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (51) beim Besuch in einem Berliner Schönheitssalon, der sich unter anderem auf die Laserentfernung von Tattoos spezialisiert hat.

Und davon hat Sophia vor allem an ihren Armen einige. Zum Beispiel das Konterfei ihres Ex-Freundes, Rammstein-Frontmann Till Lindemann (54), auf ihrem linken Unterarm. Will sie etwa ihre Kunstwerke auf der Haut verschwinden lassen? Zu ihrem Foto auf dem Behandlungsstuhl schreibt sie jedenfalls, dass der Salon nun ihre "amtliche Meldeadresse" sei, "denn bei meiner Anzahl an Tattoos haben wir ja einiges zu tun". Ein anderes Foto, das von den Betreibern des Flawless Medical Beauty auf Instagram geteilt wurde, zeigt dann auch tatsächlich Sophia bei der Laserbehandlung an ihrem linken Ringfinger. Im Kommentar heißt es: "Tattooentfernung bei der lieben Sophia Thomalla."



Sophia lässt sich ein kleines Tattoo am Finger entfernen

Foto:Instagram.com/flawlessmedical

Trotz dieser Bilder scheint es mehr als unwahrscheinlich, dass sich Sophia demnächst von all ihren Tattoos trennen wird. Schließlich präsentiert die 27-Jährige diese immer nur zu gerne auf den roten Teppichen der Republik. Außerdem ist es noch nicht allzu lange her, da suchte die Berlinerin in der Jury der TV-Show "Pain & Fame" den besten Tätowierer Deutschlands. Sophia ohne Tattoos? Eine solch große Kehrtwende wäre selbst für eine Unberechenbare wie Sophia Thomalla zu viel.