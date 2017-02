WhatsApp plant radikale Veränderung der Status-Funktion

Auf Nutzer der beliebten Chat-Anwendung WhatsApp kommt offenbar eine große Veränderung zu. In der Beta-Version sollen derzeit Tests ablaufen, um der von vielen Usern sehr sporadisch genutzten Status-Funktion neues Leben einzuhauchen. Dabei wird sich das neue Feature in erster Linie an das Erfolgsmodell von Snapchat oder auch den Instagram-Storys orientieren. Das berichtet die US-Branchenseite "Gizmoids".

So sollen WhatsApp-Nutzer statt Texte auch Bilder in ihren Status mit einbinden können. Es soll zudem auch möglich sein einzustellen, dass diese Status-Updates automatisch nach 24 Stunden gelöscht werden - Snapchat lässt grüßen.

Akku-Warnung

Wer oft und lange per WhatsApp telefoniert, dem wird ein weiteres angekündigtes Feature gefallen. So soll künftig eine Akku-Warnung während eines Calls darüber informieren, dass dem Handy gleich der Saft ausgeht. Um Missverständnissen vorzubeugen, soll dabei auch der Gesprächspartner diese Warnung sehen können.