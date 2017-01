Wer wird Dschungelkönig? Das tippen die Ex-Kandidaten

Endspurt in Australien: Am Samstag entscheidet sich zwischen 22.15 und 0.30 Uhr bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL), wer Dschungelkönig 2017 wird. Noch im Rennen sind: Marc Terenzi, Thomas Häßler, Hanka Rackwitz und Florian Wess. Die bereits ausgeschiedenen Kandidaten haben in den Interviews mit spot on news einen eindeutigen Favoriten benannt: Sänger Marc (38). Doch einige setzten auch auf Hanka, Jens und Gina-Lisa. Hier die Tipps im Einzelnen in chronologischer Reihenfolge:

Fräulein Menke: "Ich denke, das werden eher so Brecher-Typen wie Hanka oder Jens."

Sarah Joelle Jahnel: "Jens und Marc waren wie zwei große Brüder für mich, auch mit denen habe ich mich sehr gut verstanden. Ihnen gönne ich den Sieg [...] Die beiden sind einfach authentisch, ehrlich und hilfsbereit, nehmen sich selbst nicht so ernst. Und sie verfolgen keine Strategie, genau wie ich sind sie sie selbst. Das finde ich bei dieser Geschichte ganz wichtig."

Markus Majowski: "Ich glaube, Marc Terenzi wird Dschungelkönig. Ich könnte mir vorstellen, dass der das Ding durchzieht. Er gilt zurecht als der Held im Camp, ein Held hat ja nicht nur strahlende Anteile, er ringt auch. In erster Linie ist er aber sehr hilfreich, er holt mit seiner Kraft die Punkte."

Nicole Mieth: "Ich glaube, dass Marc auf jeden Fall Dschungelkönig werden kann. Gina-Lisa ist für mich auch ganz weit vorne."

Alexander "Honey" Keen: "Absoluter Favorit und verdienter Gewinner des Dschungelcamps 2017 ist Marc Terenzi. Er ist extrem fleißig im Camp. Er kümmert sich um jeden und redet mit jedem. Er ist ein super Entertainer, kann toll singen und ist auch ausgezeichnet in den Prüfungen. Er gibt immer Gas... Und wenn alles gut dargestellt wird, ist er der einzig wahre und verdiente Gewinner im Dschungel 2017. Ich wünsche es ihm hundertprozentig."

Jens Büchner: "Ich denke, dass Marc Terenzi das Rennen machen wird."

Kader Loth: "Frank! Oder wie hieß er gleich? Marc! Ich gönne Marc Terenzi die Dschungelkrone."

