Welcher Star fliegt als Erstes aus dem Dschungelcamp?

Noch befinden sich zwölf Kandidaten im Dschungelcamp von RTL. Doch das wird sich nun Schlag auf Schlag ändern. Jeden Tag muss eine Person die Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verlassen, bis am Ende die drei Finalisten um die Dschungelkrone kämpfen. Wen schmeißen die Zuschauer als Erstes raus? Während Gina-Lisa, "Honey", Hanka und Kader für reichlich Gesprächsstoff sorgen, sind diese drei Teilnehmer bisher blass geblieben...

Fräulein Menke



Fräulein Menke genoss den Regen im Dschungel

Fräulein Menke ist mit 56 Jahren die älteste Teilnehmerin, doch von ihrem bewegten Leben hat sie noch nicht viel preisgegeben im Dschungel. Ein blasser Auftritt seit dem Beginn. Sie hat zwar einmal in der Nacht durch den Regen getanzt, doch weitere Highlights blieben bislang aus. Zurückhaltung überzeugt die Zuschauer eher selten, wie die letzten Staffeln bewiesen haben. Wenn sie nicht als Erste das Camp verlassen will, muss sie heute mächtig aufs Gas treten.

Thomas Häßler



Von Thomas Häßler hat man noch nicht viel gesehen

Thomas Häßler (50) mag zu den sympathischsten Ex-Fußballspielern zählen, doch im Dschungel hat man ihn bisher kaum vor der Linse gesehen. In den sozialen Netzwerken wird er bereits als Flop gehandelt. Denn auch er versprüht hauptsächlich Langeweile. Zum Spaß twitterte ein Zuschauer, als Häßler einmal zu Wort kam: "BREAKING NEWS: THOMAS HÄßLER HAT WAS GESAGT!!!" Da sorgte sogar die Aussage seiner Frau Anke im Magazin "Bunte", dass seine Teilnahme ihre Idee gewesen sei, für mehr Aufsehen. Wenn er nicht den Turbo einschaltet, werden ihn die Zuschauer vom Feld schicken.

Nicole Mieth



Nicole Mieth verhält sich auffällig unauffällig

Die ehemalige "Verbotene Liebe" -Darstellerin Nicole Mieth (26) zog vor dem Einzug ins Camp im "Playboy" blank. Doch so verführerisch das war, so unscheinbar zeigt sich Mieth nun in Australien. Sie war kaum zu sehen und wurde so gut wie nicht wahrgenommen. Ihren ersten richtigen Auftritt hatte sie erst am sechsten Tag. Sie konnte gemeinsam mit Hanka bei der Dschungelprüfung alle zwölf Sterne einsacken. Da waren die Mitcamper und das Moderatorenduo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich schwer beeindruckt. Doch reicht das auch, um die Zuschauer vom Verbleib im Camp zu überzeugen?

