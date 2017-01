Welche Diät? So viel verdrückt "Victoria's Secret"-Model Taylor Hill

Hungern für den Traumkörper? Gerade Topmodels haben immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. So sollen die "Victoria's Secret"-Engel etwa vor der Dessous-Show komplett aufs Essen verzichten. Dem widerspricht Taylor Hill (20) nun vehement. Im Interview mit "The Times" stellt sie klar: "Ich esse 3.000 Kalorien am Tag vor der VS-Show."

"Wir sind stark"

"Auf keinen Fall kann man so aussehen und nichts essen. Du würdest sterben", führt die 20-jährige US-Amerikanerin aus. Sie geht sogar noch weiter und vergleicht die Unterwäschemodels mit Athleten. "Wir sind wie Olympioniken. Wir sind stark."

Taylor Hill wurde mit 14 Jahren entdeckt - auf einer Pferderanch in Colorado. Mittlerweile buchen sie Designer wie Chanel, Versace, Elie Saab, Alexander McQueen und Fendi für ihre Fashion Shows. Seit 2014 läuft sie bei der "Victoria's Secret"-Modenschau mit. 2015 wurde ihr der Titel "Model des Jahres" zugesprochen. Auch privat läuft es rund: Seit 2013 ist sie mit dem Fotografen und Model Michael Shank zusammen.