Weiblich, ledig, reif sucht... Sex im Internet

Dass ältere Frauen und junge Männer gerade im Bett hervorragend zusammenpassen, ist inzwischen bekannt. Spätestens seit Promis wie Madonna, Demi Moore und Kylie Minogue sich attraktive junge Partner zulegten und Kim Cattrall in "Sex and the City", sowie Courteney Cox in "Cougar Town" medienwirksam Sex mit jüngeren Männern hatten, ist das Phänomen Cougar oder MILF ein Dauerbrenner.Neben der Klatschpresse haben sich auch immer wieder Sexualwissenschaftler dazu geäußert, warum Sex zwischen reifen Frauen und "unreifen" Jungs so gut sein kann. Ob es tatsächlich stimmt, dass Männer ihre erotische Höchstform früher erreichen als Frauen, ist zwar unter Experten umstritten. Was allerdings auf der Hand liegt, ist die Tatsache, dass es vielen jungen Männern gefällt, von einer erfahrenen, reifen Frau verwöhnt zu werden und dass Frauen im Gegenzug Spaß daran haben, mit einem jungen, enthusiastischen Liebhaber Neues auszuprobieren.So weit die Theorie, doch in der Praxis treffen ältere Frauen und junge Männer eher selten in einem Kontext aufeinander, der einen Flirt oder ein erotisches Abenteuer begünstigen würde. Daher suchen immer mehr Singles, die einen wesentlich älteren oder jüngeren Partner wollen, ihre Dates im Internet. Casual Dating wie C-date und Secret , aber auch kleinere und spezialisierte Portale erleichtern die Suche nach einem Sex-Date.Dating-Experte Manfred Müller empfiehlt, mehrere Angebote zu testen: "Fast alle von dating-kompass.de bewerteten Casual Dating Websites eignen sich für Männer, die Sex mit einer älteren Partnerin wollen und Frauen, die einen jungen Liebhaber suchen. Kleinere Cougar Dating Portale sind eher speziell und deswegen nur empfehlenswert für Menschen, die sehr spezielle Vorstellungen vom Alter ihrer Sexpartner haben. Dafür finden die aber auch ganz genau das Richtige."Welche Casual Dating Seite ist in Franken zu empfehlen? In unserem Vergleich erfahren Sie mehr!