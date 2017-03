"We are Family"-Sängerin Joni Sledge ist tot

Die Sängerin Joni Sledge, Mitglied der in den 70er-Jahren erfolgreichen Soul-Band Sister Sledge, ist im Alter von nur 60 Jahren verstorben. Wie Biff Warren, der Sprecher der Gruppe bekannt gab, sei die Musikerin am Freitag von einem Freund in ihrem Haus in Phoenix, Arizona tot aufgefunden worden. Über die Todesursache wisse man derzeit noch nichts.

Joni Sledge war zusammen mit ihren Schwestern Debbie, Kim und Kathy Sledge bekannt geworden. Große Erfolge feierten die Sister Sledge mit ihrem Disko-Hit "We Are Family" aus dem Jahr 1979. Ihre Familienmitglieder zeigten sich über den Facebook-Account der Band betroffen vom überraschenden Tod der Soulmusikerin. "Wir vermissen sie und sehnen uns nach ihr, ihrem Glanz und ihrer Aufrichtigkeit, mit der sie das Leben geliebt hat", heißt es in dem Statement.