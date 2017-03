Was macht eigentlich sexy Jessica Paszka aus "Promi Big Brother"?

In der "Promi Big Brother"-Staffel aus dem vergangenen Jahr erregte Model und Sängerin Jessica Paszka (26) viel Aufmerksamkeit. Nicht nur Ringer-Star Frank Stäbler (27) erlag beinahe ihren Reizen - der gemeinsame Gemüse-Dirty-Talk wurde Kult. Dass sie bei den Männern so gut ankommt, ist auch vollkommen verständlich, wenn man sich ihren Instagram-Account ansieht. Denn da reiht sich ein sexy Foto an das nächste. Darauf ist auch zu sehen, womit sich das Model in den vergangenen sechs Monaten so beschäftigt hat:

Sport für den Traumbody



Für einen Traumkörper muss man viel trianieren

Foto:facebook.com/jessicapaszkaofficial

Die gebürtige Essenerin mit dem Traumkörper hat hart trainiert, wie einige Selfies unter anderem auf Facebook nahelegen. Darauf zu sehen: Jessica Paszka mit praktischem Pferdeschwanz in superengen Sportklamotten und entsprechenden Studios.

Freude an Fashion



Verführerische Mode ist eine ihrer Leidenschaften

Foto:facebook.com/jessicapaszkaofficial

Große Freude hat das Model offenbar auch an Mode. Sexy Mode. So postet Jessica Paszka regelmäßig Selfies auf ihren Social-Media-Accounts in echten Hingucker-Klamotten: Von Minikleidchen und Hotpants über Fein- und Netzstrumpfhosen bis hin zu Overkneestiefeln ist alles dabei - und den überwiegend männlichen Fans gefällt's: "Atemberaubend wie immer, du wärst was zum Heiraten", kommentiert einer.

Als süße Versuchung bei Events



Jessica Paszka beim "Mon Chéri Barbara Tag 2016"

Foto:imago/Future Image

Top gestylt geht Jessica Paszka auch gerne zu Promi-Veranstaltungen wie der "Lambertz Monday Night 2017" in Köln, der "Secret Fashion Show", dem "Mon Chéri Barbara Tag 2016" oder dem Oktoberfest in München...

Ein bisschen Werbung...



Schmusekatze oder Grinsekatze? Das ist hier die Frage!

Foto:facebook.com/jessicapaszkaofficial

Ein bisschen Werbung macht Jessica Paszka ebenfalls auf ihren Accounts. Für alles, was halt so zu ihr passt: Nahrungsergänzungsmittel, Beautygesichtsmasken, Verschönerungen aller Art ("Lippen pigmentieren lassen") etc. Vor allem aber für sich selbst. Aktuell lockt sie ihre Follower als süße, kleine Raubkatze auf ihren Snapchat-Account...