Wann geht Jared Leto Ben Affleck an den Kragen?

Dass Jared Leto (45) noch einmal in die Rolle des Jokers aus dem DC-Universum schlüpfen wird, gilt nicht als sehr großes Geheimnis. Bereits seit mehreren Monaten lässt der Schauspieler immer mal wieder kleine Hinweise in Interviews oder auf seinen Social-Media-Kanälen fallen, dass sein erster Joker-Auftritt in "Suicide Squad" nicht gleichzeitig der letzte als furchteinflößender Clown gewesen sein wird. Doch wie, wo und wann, ist bis heute nicht bekannt. Jetzt sorgt Leto mit einem Post bei Instagram für neue Spekulationen.

Auf dem Bild ist er erneut in der Rolle als Joker zu sehen, wie er Batman alias Ben Affleck (44) gerade eine Klinge an den Hals drückt. Und schön sprudeln in den USA die Spekulationen: Gibt es bald einen neuen "Batman"-Film mit Leto? Auch das geplante "Suicide Squad"-Spin-Off "Gotham City Sirens" mit Margot Robbie (26) als Harley Quinn in der Hauptrolle könnte das Setting des Batman/Joker-Battles werden. Auch von einem "Batgirl"-Film ist mittlerweile die Rede. Die Fans müssen sich aber noch ein wenig gedulden: Bisher schweigt DC nämlich zu den zahlreichen Gerüchten.