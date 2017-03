Vorsicht bei diesen Fake-Abmahnungen: Nicht zahlen!

Derzeit rollt eine Welle von E-Mail-Abmahnungen über Deutschland. Dabei handelt es sich allerdings um gefälschte Zahlungsaufforderungen, wie die Münchner Kanzlei Waldorf Frommer bestätigt, in deren Namen die Nachricht versendet wird. In den meisten der E-Mails werden Nutzer davon in Kenntnis gesetzt, dass ihr Internetanschluss angeblich "zur unerlaubten Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke" genutzt worden sei - genauer zur illegalen Weitergabe einer Version der beliebten Bildbearbeitungssoftware "Photoshop" von Adobe.

Die E-Mails "stammen nicht von unserer Kanzlei", erklärt Waldorf Frommer. "Die darin angegebenen Tatsachen sind allesamt falsch. Es handelt sich somit um Fälschungen, die offenkundig betrügerischen Zwecken dienen." Die Experten raten natürlich dazu die Forderungen zu ignorieren und etwaige Anhänge der E-Mail oder dort angegebene Verlinkungen nicht zu öffnen. Die Kanzlei werde die Angelegenheit zur Anzeige bringen. Da hilft also nur eins: die entsprechenden E-Mails direkt löschen!