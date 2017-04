Von wegen heimlich! Till Lindemann mit Leila Lowfire beim Echo

Kurvenmäßig kann Sophia Thomalla (27) da wohl einpacken, denn was Erotik-Model Leila Lowfire (24) bei der Echo-Verleihung am roten Teppich präsentierte, war ziemlich sexy. Überraschender war allerdings ihr Erscheinen überhaupt an der Seite von Rammstein-Frontmann Till Lindemann (54). Kurz zuvor waren die beiden in Berlin nachts beim Küssen abgelichtet worden. Wer danach mit einem langen Versteckspiel gerechnet hatte, wurde von den beiden eines Besseren belehrt.

Lindemanns Ex-Freundin, Model und Moderatorin Sophia Thomalla, war übrigens auch vor Ort. Doch sie ging allein über den roten Teppich. Offiziell liiert waren die beiden von April 2011 bis November 2015. Im März 2016 überraschte Thomalla dann mit einer Hochzeit: Im US-Bundesstaat Georgia gab sie dem norwegischen Sänger Andy LaPlegua (41) das Jawort. Anfang April gab es allerdings ein Küsschen oder zwei für Bush-Frontmann und Ex-Mann von Gwen Stefani Gavin Rossdale (51)...