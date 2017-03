Von Ashley Graham bis Sarina Nowak: Die heißesten Curvy Models

Auf den Laufstegen herrscht nicht mehr nur Magerwahn. Curvy Models haben sich in der Modewelt etabliert. Sie tragen Größe 40 aufwärts und zeigen ihre Rundungen gerne. So wie diese schönen Damen:

Sarina Nowak



Sarina Nowak hat auch auf Instagram viele Fans

Foto:instagram.com/sarina_nowak

Sarina Nowak wurde 2009 durch "Germany's Next Topmodel" bekannt. Heute ist die 23-Jährige als Curvy Model glücklich. "Ich wollte nicht mehr für meine Figur hungern", sagte sie "Bild". "Das Abnehmen war eine Quälerei." Nowak lebt in Los Angeles und ist laut dem Blatt bei einer renommierten Agentur unter Vertrag.

Angelina Kirsch



Angelina Kirsch bei einem TV-Auftritt

Foto:imago/STAR-MEDIA

Angelina Kirsch (28) ist schon seit Jahren ein bekanntes Model mit Kurven. 2011 wurde sie im Rom-Urlaub entdeckt. Ihre Körpermaße behielt sie bei. Sie macht Werbung für prominente Marken, chattet für Shootigs um die Welt und läuft auf Modenschauen in Mailand und Madrid. 2016 war sie zudem Jury-Mitglied der Model-Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig". Ab Freitag ist sie als Kandidatin der zehnten Staffel "Let's Dance" mit Tanzpartner Massimo Sinató am Start.

Ashley Graham



Ashley Graham auf der "Sports Illustrated"

Foto:instagram.com/theashleygraham

Ashley Graham ist wohl die bekannteste Vertreterin der kurvigen Models. Die 29-Jährige war bereits auf Modemagazinen wie "Elle", "Vogue", "Harper's Bazaar" und "Glamour" abgebildet - und am 9. Februar 2016 schließlich auf dem Cover der "Sports Illustrated Swimsuit Issue" - was für besonderes Aufsehen sorgte. Immer wieder nutzt sie Interviews und ihre Social-Media-Kanälen, um Frauen und Mädchen zu überzeugen, zu ihren Körpern zu stehen.

Hunter McGrady



Hunter McGrady ist berühmt für ihre Kurven

Foto:Tinseltown / Shutterstock.com

Auch Hunter McGrady war schon in der "Sports Illustrated Swimsuit Edition" zu sehen. Für die 23-Jährige ist die Bezeichnung "curvy" völlig in Ordnung, "Plus Size" will sie aber nicht genannt werden, wie sie in einem Interview sagte. Am liebsten hätte sie, dass es gar keine Einteilungen dieser Art gibt. Das Shooting für die "Sports Illustrated" habe sie nicht nur für sich, sondern für alle Frauen gemacht, die sich schon mal in ihrem Körper unwohl gefühlt haben.

Candice Huffine



Lange im Geschäft: Candice Huffine

Foto:Debby Wong / Shutterstock.com

Candice Huffine (32) kann ebenfalls bereits auf eine lange Karriere zurückblicken. Die US-Amerikanerin war nicht nur auf der italienischen "Vogue", sondern auch im "Pirelli"-Kalender zu sehen. Laufsteg-Auftritte hatte sie unter anderem auf der New York Fashion Week.