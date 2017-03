Von Abspecken bis Liebschaften: Diese Promis packen aus

Es geht um die Traumfigur oder Leidenschaft: Dieses Frühjahr bringt wieder einige Bücher mit sich, in denen Prominente ihre Geschichten erzählen. Auf der Leipziger Buchmesse (23. bis 26. März) stellt zum Beispiel Walter Plathe sein Buch vor, mit dem er schon im Vorfeld für Aufsehen sorgte...

Walter Plathe

Siebzehn Jahre lang spielte Walter Plathe (66) die Hauptrolle in der ZDF-Serie "Der Landarzt". In seinem Buch "Ich habe nichts ausgelassen" (erscheint am 23. März) enthüllt der Schauspieler nun ein gut gehütetes Geheimnis: "Ich durfte die schöne Erfahrung machen, dass ich mehr lieben darf als andere, nämlich Frauen und Männer", zitiert die "Bild"-Zeitung aus seinem Werk. "Die Bisexualität gehört zu meinem Leben. Da das Buch eine Art Autobiografie ist, wollte ich nichts verschweigen", erklärte der 66-Jährige dem Blatt.

Sebastian Krumbiegel

Im Juni 2003 wurde Sebastian Krumbiegel (50) in einem Leipziger Park von zwei Neonazis zusammengeschlagen. Sicher nicht das einzige einschneidende Erlebnis in seinem Leben. In "Courage zeigen: Warum ein Leben mit Haltung gut tut" zieht der Star der Prinzen eine Zwischenbilanz. Der Sänger setzt sich seit Jahren ehrenamtlich für Themen wie Zivilcourage ein. In dem Buch, das am 27. März erscheint, will er nicht nur aus seinem Leben erzählen, sondern auch über Mut und Zweifel sprechen.

Dagmar Manzel

"Tatort"-Kommissarin Dagmar Manzel (58) spricht in "Menschenskind" ebenfalls über ihr Leben: Das Buch ist eine Autobiografie in Gesprächen mit dem Autor Knut Elstermann. Ganz am Rande wird ihre Krebserkrankung erwähnt. Es geht vor allem um ihre Rollen. Auch zahlreiche bekannte Kollegen kommen in dem Buch zu Wort.

Mesut Özil

Was für Eigenschaften sind nötig, um nach ganz oben zu kommen? Das verrät Fußball-Star Mesut Özil (28) in "Die Magie des Spiels: Und was du brauchst, um deine Träume zu verwirklichen" (ab 16. März). Die Geschichte vom schmächtigen Jungen aus Gelsenkirchen, der es zum Weltmeister brachte, dürfte nicht nur für Fußballbegeisterte eine spannende Lektüre sein.

Daniela Katzenberger

Etwas weniger märchenhaft, dafür aber sicher wieder mit viel Charme, kommt das neue Buch von Daniela Katzenberger (30) daher. Mit den Geschichten über ihre Schwangerschaft und ihre Hochzeit ist sie zur Bestsellerautorin geworden. Am 3. Mai folgt nun "Eine Tussi speckt ab". Vor ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr mussten schließlich die Schwangerschaftspfunde purzeln...

Jimmy Kelly

Es ist das Ereignis im Frühjahr: das Comeback der Kelly Family. Mit dabei ist auch Jimmy Kelly (46). Neben neuem Album und Konzerten gibt es von ihm mit "Streetkid" (15. Mai) auch Lesestoff. Er will darin vom "Fluch und Segen, ein Kelly zu sein" berichten und schreibt unter anderem über den Ausstieg aus der Familienband, nach dem er vor dem Nichts stand, wie es vorab über das Buch heißt.