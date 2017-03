"Vogue"-Hochzeit des Jahres: Anna Wintours Tochter ist verlobt

Wenn das mal nicht die modischste Hochzeit aller Zeiten wird: Bee Shaffer (29), Tochter der berühmt-berüchtigten US-"Vogue"-Chefin Anna Wintour (67), hat sich verlobt! Ihr Auserwählter ist Francesco Carrozzini, Sohn der einstigen Chefin der italienischen "Vogue", Franca Sozzani, die im Dezember 2016 nach langem Krebsleiden verstorben ist. Ein Sprecher der wichtigsten Modezeitschrift der Welt bestätigte die Verlobung bereits der britischen "Daily Mail".

Shaffer und Carrozzini, die ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit fern halten, zeigten sich erstmals im September 2016 bei einer Filmvorführung gemeinsam auf dem roten Teppich. Wie ein Insider dem Magazin "Page Six" der "New York Post" verriet, sei das Paar zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Monaten zusammen gewesen. Einen genauen Termin für die große "Vogue"-Hochzeit, an der voraussichtlich das komplette Who is Who der Modebranche teilnehmen wird, gibt es noch nicht. Mit Spannung dürfte auch erwartet werden, welcher Designer das Brautkleid für Anna Wintours Tochter entwerfen darf.