Völlig überraschend: Zoe Saldana ist Mutter geworden

Ein Babybauch war nie zu sehen, dennoch hat Schauspielerin Zoe Saldana (38, "Guardians of the Galaxy" ) gerade verkündet, dass sie wieder Mutter geworden ist. Auf Instagram schrieb sie: "Marco und ich sind begeistert, mit euch die Nachricht von der Geburt unseres Sohnes Zen zu teilen. Wir könnten nicht glücklicher sein über den Neuzugang in unserer Familie. #threeboys... Oh Junge!" Dazu postete sie ein Bild ihrer zweijährigen Zwillings-Jungs. Einer der beiden tätschelt Baby Zen, der in einem roten Strampler auf dem Bauch liegt, mit der Hand den Kopf.

Saldana ist mit dem Künstler Marco Perego (37) seit 2013 verheiratet. Die beiden bekamen Ende November 2014 die Zwillinge Cy Aridio und Bowie Ezio. Zum dritten Sohn gibt es bisher keine weiteren Informationen. Eine Schwangerschaft hatte der "Avatar" -Star nicht bekannt gegeben, auch einen sichtbaren Babybauch gab es in den letzten Monaten nicht zu bestaunen. Die Schauspielerin hält ihr Privatleben gerne unter Verschluss. Sie postet zwar Fotos ihrer Kinder auf Instagram, wie auch beim jüngsten Schnappschuss sind die Gesichter darauf jedoch kaum zu erkennen.