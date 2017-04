"Völkerball Meisterschaft": Die Sieger feiern ihren Triumph

In der zweiten Ausgabe von "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" kämpften am Samstagabend acht Teams um den Sieg. Am Ende setzte sich Team "Weltmeister" durch, das bestand aus Marie Lang, Sandra Smisek, Kevin Kuske, Johannes Rydzek, Frank Stäbler und Thomas Rupprath. Und die Sportler feierten den Sieg, Ringer Stäbler postete ein Bild auf Facebook mit erhobenem Zeigefinger und seinen Teamkameraden im Hintergrund.

Auch Kickboxerin Marie Lang teilte auf Facebook ein Bild mit Pokal und schrieb dazu: "Bäääm! Da is dat Ding". Rydzek freute sich ebenfalls: "Soooo sehn Sieger aus", postete er zu einem Mannschaftsfoto. Und: "Genialer Abend bei der ProSieben Völkerball Meisterschaft. Danke an unser hammer 'Team Weltmeister' um Kapitän und Matchwinner Frank Stäbler".

Kämpfen mussten die späteren Sieger aber lange, über vier Stunden dauerte die Show. Am Ende bezwangen sie den Titelverteidiger Team "Bachelor" um Paul Janke. Eher für optische Highlights war zwischendurch das Team "Natürliche Schönheit" um Julian F.M. Stoeckel zuständig. Für einen Schreckensmoment sorgte Sängerin Loona vom Team "Mallorca": Nach einem Zusammenprall blieb sie am Boden liegen, konnte dann aber weiterspielen. Nicht mit dabei war dagegen Alexander "Honey" Keen (Team "Dschungel"), der sich verletzt abmelden musste.