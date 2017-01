Vin Diesel: So gefährlich sind seine Kinder

Vin Diesel (49) hat in Action-Krachern wie der "Fast & Furious" -Reihe schon einige Abenteuer erlebt. Der "verrückteste Stunt", den er je gemacht habe, sei aber, Vater geworden zu sein, scherzte der Schauspieler, der gerade in "xXx 3: Die Rückkehr des Xander Cage" im Kino zu sehen ist, gegenüber "Entertainment Tonight". Eine ernste Antwort gab es dann aber auch noch: Im ersten "xXx"-Film habe er eine Szene gedreht, bei der er in den Bergen nur wenig Platz gehabt hätte, vor einem Felsvorsprung zu stoppen: "Wenn ich die Markierung verpasst hätte, wäre ich heute nicht da", verriet er.

Vin Diesel ist Vater von Hania (8), Pauline (22 Monate) und Vincent (6). Mutter der drei Kids ist die langjährige Partnerin des Schauspielers, Paloma Jiménez. Über sie sagt der Kino-Star: "Sie ist alles. Sie ist die perfekte Mutter. Sie ist einfach auf so viele Arten wunderbar." Die Frau an seiner Seite sei nicht nur unglaublich schön, sondern auch sein "Fels" - sie sei eben auch innerlich unglaublich schön, schwärmt Vin Diesel weiter.