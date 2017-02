Victoria Swarovski: Jetzt hat sie ihr Hochzeitsdatum verraten

Victoria Swarovski (23, "One In A Million" ) und ihr Partner Werner Mürz (41) werden bald in den Hafen der Ehe einlaufen. Eigentlich hat die Sängerin und "Let's Dance"-Siegerin aus dem Jahr 2016 immer ein großes Geheimnis um das genaue Datum ihrer Hochzeit gemacht. Doch auf einem Event in Berlin hat die 23-Jährige nun ihr Schweigen gebrochen. Auf Nachfrage von "Bunte" verriet Swarovski, dass sie am 15., 16. und 17. Juni dieses Jahres heiraten werde. Klingt nach einem wahren Hochzeits-Marathon.

Den Ort für die Trauung behielt Swarovski noch für sich. Es ist aber gut möglich, dass die Feierlichkeiten in Marbella stattfinden. Immerhin sprach die Österreicherin vor einem Jahr im Interview mit "Bunte" darüber, dass sie für ihre Hochzeit die spanische Großstadt an der Costa del Sol ins Auge gefasst habe. Und noch ein weiterer Grund spricht für Marbella: Vor sechs Jahren lernte sie dort im Urlaub ihren künftigen Gatten kennen.