Victoria Beckham geht in James Cordens Auto ab

Eigentlich kennt man Victoria Beckham (42) als sehr reserviert und eher distanziert. Für Schauspieler und Late-Night-Moderator James Corden (38) gibt sich das ehemalige Spice-Girls-Mitglied aber äußerst sympathisch und nahbar. Dieser drehte mit Posh Spice jetzt nämlich eine kurze Parodie auf die kultige 80er-Jahre-Komödie "Mannequin" und veranstaltete mit ihr ein kleines "Carpool Karaoke". Im Original spielen unter anderem "Sex and the City" -Ikone Kim Cattrall (60) und James Spader (57, "The Blacklist") mit.

Corden stellt einen Talk-Show-Moderator dar, der sich in ein Mannequin verliebt, das immer dann lebendig wird, wenn er mit der Schaufensterpuppe alleine ist. Schließlich bricht er mit dem Mannequin aus dem Studio aus, um dieses zu ihren Freundinnen - anderen Puppen - zu bringen. Auf dem Weg dorthin machen die beiden das Autoradio an und singen voller Inbrunst den Spice-Girls-Klassiker "Spice Up Your Life" . Die Neuauflage, nach der laut dem Clip "keiner gefragt hat", sammelte innerhalb weniger Stunden über 2,4 Millionen Aufrufe bei YouTube.