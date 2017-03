Victoria Beckham: Erste Bilder ihrer günstigen Modekollektion

Das Warten hat bald ein Ende: Victoria Beckham (42, "Spice Girls - Greatest Hits" ) bringt am 9. April gemeinsam mit dem amerikanischen Textil-Discounter Target ihre erste günstige Modekollektion "Victoria Beckham x Target" auf den Markt. "Ich wollte eine Kollektion für Frauen machen, die nicht so viel Geld ausgeben wollen", erklärte Beckham in einem Interview mit dem Fashion-Magazin "Women's Wear Daily".

Das einstige Spice Girl hat sich längst als Designerin einen Namen gemacht. Dementsprechend tief mussten Kunden bisher auch für ihre Design-Kreationen in die Taschen greifen. Ein Kleid ihrer "Ready to Wear"-Kollektion ist etwa erst ab 1.000 Dollar aufwärts zu bekommen. Mit ihren neuen It-Pieces speziell für Mütter und Kinder soll sich das jetzt ändern. Zwischen 20 und 70 Dollar sollen die begehrten Teile für Mütter kosten, auf sechs bis 30 Dollar kommen die Kleider für Mädchen, Kleinkinder und Babys.

Sie widmet die Kollektion ihrer Tochter



So sollen die erschwinglichen It-Pieces für Mütter und Töchter aussehen

Foto:Instagram.com/victoriabeckham

Victoria Beckham hat mit ihrem Ehemann David (41) selbst vier Kinder. Tochter und Nesthäkchen Harper (5) soll ihre berühmte Mutter übrigens modisch inspiriert haben. "Ich wollte die Beziehung zu meiner Tochter feiern. Es geht um die Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben, wie das Pressen von Blumen", so die Modeschöpferin. Deswegen beinhalte die Kollektion zum Beispiel auch Regenmäntel mit Blütenblättern als Muster. Die Kleider gäbe es zudem auch im Mutter-Tochter Partnerlook.

Die "Victoria Beckham x Target"-Linie, die insgesamt 200 Teile umfasst, soll künftig in allen Target Stores, im Onlineshop und auf Victorias eigener Website erhältlich sein. Auch die deutschen Kunden dürfen sich freuen: Die Trendteile werden von der US-amerikanischen Kette Target auch nach Deutschland geliefert.