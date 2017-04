Verlierer des Tages

Anne Hathaway (34, "Les Misérables" ) hat zugegeben, anscheinend ab und an einmal einen Joint zu rauchen. Das kam in der US-Late-Night-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" heraus. Der Moderator und die Oscar-Preisträgerin spielten das Spiel "Plead The Fifth" zu Deutsch "Die Aussage verweigern". In dem Spiel stellt Cohen seinen Gästen immer drei Fragen, von denen die Prominenten zwei beantworten und bei einer dritten die Aussage verweigern können.

Cohen bezog sich bei Hathaway auf ein Foto, das sie 2013 mit einem Joint zeigen soll. Er fragte sie, wo sie sich auf einer Kiffer-Skala von eins bis zehn einordnen würde. Daraufhin entgegnete Hathaway, dass sie kein Kind von Traurigkeit sei. Die Mutter eines einjährigen Sohnes bereute aber sogleich ihren Wink mit dem Zaunpfahl. "Die Sache ist - ich bin Mutter und habe keine Lust, verhaftet zu werden, also werde ich 'Null' sagen", so die hübsche Brünette. "Da hätte ich wohl besser gleich die Aussage verweigern sollen", so Hathaway weiter.