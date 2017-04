Verlierer des Tages

Im knackigen Alter von 23 Jahren sollte sich nicht alles um die Karriere drehen, sondern auch fleißig gedatet werden! Nicht so bei Harry Styles. Denn wie der "Mirror" berichtet, verriet er im Interview mit dem Radiosender "BBC 1", er habe seit über einem Jahr kein Date mehr gehabt. "Ich war zu beschäftigt mit einem Film und meinem Solo-Album", erklärte er demnach weiter.

Dabei hätte es der Frauenschwarm doch sicherlich nicht allzu schwer. Schon während seiner Zeit bei der Boyband One Direction ("Made In The A.M." ) lagen insbesondere ihm die Mädchen zu Füßen. Das dürfte sich bis heute kaum geändert haben. Vielleicht sollte er die Band-Pause einfach auch für private Angelegenheiten nutzen...