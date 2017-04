Verlierer des Tages

Nick Jonas (24, "Camp Rock" ) wird man künftig nicht mehr mit nacktem Oberkörper in der US-Drama-Serie "Kingdom" bestaunen können. Die Serie, die im Mixed-Martial-Arts-Bereich spielt, wird mit der letzten Folge der dritten Staffel am 31. Mai in den USA enden. Das berichtet "Deadline". Obwohl die Show generell positive Kritiken bekam, entschieden die Studio-Chefs demnach, dass es keine vierte Staffel geben wird.

"Wir freuen uns auf die kommende dritte und letzte Staffel von 'Kingdom'", heißt es in einem Statement. "Wir setzen voraus, dass die dritte Staffel großartig sein wird und schätzen die harte Arbeit und die Hingabe des Machers und Showrunners Byron Balasco sowie die des gesamten Casts und der Crew." In der Serie spielt Jonas die Rolle des homosexuellen Nate Kulina, dessen Leben der Kampfsort ist.