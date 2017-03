Verlierer des Tages

Schauspieler Tom Holland (20, "The First Avenger: Civil War" ) hat sich während der Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Spider-Man: Homecoming" leicht verletzt. Aber nicht etwa wegen irgendwelcher Stunts. Er sei einfach nur unglücklich gestolpert, erzählte der neue Spinnen-Mann in einem Interview mit "E! News" bei der CinemaCon in Las Vegas.

"Ich habe meinen Koffer die Treppe hinuntergetragen, als wir mit dem Dreh fertig waren und da bin ich gestolpert und habe mir mein vorderes Kreuzband leicht gerissen." Einfluss auf die letzten Drehtage in New York hatte dies allerdings nicht. Der Schauspieler konnte die Arbeit am Film problemlos abschließen. Der Streifen startet am 13. Juli 2017 in den deutschen Kinos.