Verlierer des Tages

Drake (30, "Hotline Bling" ) hat am Montagabend kurzfristig sein Konzert in Amsterdam abgesagt. Das berichtete unter anderem die Website "XPosé". Der Rapper hatte den Termin für seine Show bereits zweimal verschoben. Die Fans hätten außerdem bereits über eine Stunde in der Konzerthalle gewartet, als eine Promoterin verkündete, dass Drake zu krank sei, um zu performen.

Der "One Dance"-Sänger soll kurz vor dem Auftritt krank geworden sein und sein Arzt habe ihm geraten, nicht aufzutreten. Die Fans reagierten daraufhin verärgert und warfen Getränkebecher auf die Bühne. Nun wurde der Gig auf kommenden Mittwoch verschoben. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Drake ein Konzert absagen musste. Der Rapper hatte bereits seinen Gig in Köln am 16. März aufgrund einer Erkrankung ersatzlos gecancelt.