Verlierer des Tages

Mads Mikkelsen (51, "Doctor Strange" ) war der Name Rihanna nicht wirklich ein Begriff, als er für ihren Videoclip "Bitch Better Have My Money" angefragt wurde. Das erzählte er in einem Interview mit dem britischen Magazin "ShortList". "Mir war nicht wirklich bewusst, wer sie war, deswegen musste ich meine Kinder fragen. Und die hatten mich dann quasi angeschrien: 'Du verdammter Idiot! Du weißt nicht, wer sie ist?'", so Mikkelsen.

Seine Tochter Viola und sein Sohn Carl rieten ihm dazu, für den Dreh unbedingt zuzusagen. Außerdem, so Mikkelsen, habe er eine Schwäche für den Song "Bitch Better Have My Money". Denn letztendlich sei nicht Rihanna, sondern er die "Bitch", witzelte er. In dem Video spielte er neben Schauspieler Eric Roberts (60, "The Dark Knight"), der einen Sheriff verkörperte, einen fiesen Buchhalter.